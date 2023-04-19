Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Nisan hangi burç? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Nisan hangi burç oluyor? 19 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 19 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
19 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1899 - Cemal Tollu
1944 - Cemalettin Sarar
1946 - Duygu Asena
1950 - Yüksel Uzel
1960 - Nuh Ömer Çetinay
1965 - Galip Öztürk
1972 - Binnur Kaya
1982 - Kadir Doğulu
2001 - Deniz Selin Ünlüdağ
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1832 - José Echegaray y Eizaguirre
1882 - Getúlio Vargas
1912 - Glenn T. Seaborg
1972 - Rivaldo
1978 - Gabriel Heinze
1979 - Kate Hudson
1987 - Joe Hart
1987 - Mariya Şarapova
1987 - Oksana Akinşina
1992 - Marko Todorovic
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