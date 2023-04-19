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19 Nisan hangi burç? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:34
19 Nisan hangi burç? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Nisan hangi burç oluyor? 19 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 19 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

19 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

19 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1899 - Cemal Tollu

1944 - Cemalettin Sarar

1946 - Duygu Asena

1950 - Yüksel Uzel

1960 - Nuh Ömer Çetinay

1965 - Galip Öztürk

1972 - Binnur Kaya

1982 - Kadir Doğulu

2001 - Deniz Selin Ünlüdağ

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1832 - José Echegaray y Eizaguirre

1882 - Getúlio Vargas

1912 - Glenn T. Seaborg

1972 - Rivaldo

1978 - Gabriel Heinze

1979 - Kate Hudson

1987 - Joe Hart

1987 - Mariya Şarapova

1987 - Oksana Akinşina

1992 - Marko Todorovic



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