25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Temmuz hangi burç oluyor? 25 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 25 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

25 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1857 - Koca Yusuf

1910 - Adalet Cimcoz

1917 - Osman Yüksel Serdengeçti

1926 - Cüneyd Orhon

1964 - Zeki Demirkubuz

1972 - Pınar Dilşeker

1973 - Deniz Çelik

1984 - Görkem Karabudak

1988 - Duygu Erdoğan

1994 - Ecem Baltacı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1844 - Thomas Eakins

1848 - Arthur Balfour

1894 - Walter Brennan

1902 - Eric Hoffer

1905 - Elias Canetti

1920 - Rosalind Franklin

1922 - John B. Goodenough

1923 - Estelle Getty

1929 - Manuel Olivencia

1935 - Adnan Kaşıkçı

1936 - Glenn Marcus Murcutt

1955 - Iman, Somalili manken

1956 - Frances Arnold

1958 - Thurston Moore

1961 - Bobbie Eakes

1963 - Timothy Peach

1964 - Şerif Şeyh Ahmed

1966 - Lynda Lemay

1967 - Matt LeBlanc

1973 - Dani Filth

1973 - Kevin Phillips

1973 - Michael C. Williams

1974 - Lauren Faust

1977 - Carolina Albuquerque

1980 - Cha Du-Ri

1980 - Antonella Serra Zanetti

1981 - Conor Casey

1981 - Konstantin Haralambidis

1981 - Yuichi Komano

1982 - Brad Renfro

1983 - Nenad Krstic

1985 - James Lafferty

1985 - Nelson Piquet J.

1985 - Hugo Rodallega

1986 - Abraham Gneki Guié

1987 - Fernando

1987 - Michael Welch

1987 - Eran Zahavi

1988 - Paulinho

1988 - Anthony Stokes

1989 - Brad Wanamaker

1989 - Olga Rotari

1996 - Filippo Ganna