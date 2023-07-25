Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 25 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Temmuz hangi burç oluyor? 25 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 25 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
25 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1857 - Koca Yusuf
1910 - Adalet Cimcoz
1917 - Osman Yüksel Serdengeçti
1926 - Cüneyd Orhon
1964 - Zeki Demirkubuz
1972 - Pınar Dilşeker
1973 - Deniz Çelik
1984 - Görkem Karabudak
1988 - Duygu Erdoğan
1994 - Ecem Baltacı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1844 - Thomas Eakins
1848 - Arthur Balfour
1894 - Walter Brennan
1902 - Eric Hoffer
1905 - Elias Canetti
1920 - Rosalind Franklin
1922 - John B. Goodenough
1923 - Estelle Getty
1929 - Manuel Olivencia
1935 - Adnan Kaşıkçı
1936 - Glenn Marcus Murcutt
1955 - Iman, Somalili manken
1956 - Frances Arnold
1958 - Thurston Moore
1961 - Bobbie Eakes
1963 - Timothy Peach
1964 - Şerif Şeyh Ahmed
1966 - Lynda Lemay
1967 - Matt LeBlanc
1973 - Dani Filth
1973 - Kevin Phillips
1973 - Michael C. Williams
1974 - Lauren Faust
1977 - Carolina Albuquerque
1980 - Cha Du-Ri
1980 - Antonella Serra Zanetti
1981 - Conor Casey
1981 - Konstantin Haralambidis
1981 - Yuichi Komano
1982 - Brad Renfro
1983 - Nenad Krstic
1985 - James Lafferty
1985 - Nelson Piquet J.
1985 - Hugo Rodallega
1986 - Abraham Gneki Guié
1987 - Fernando
1987 - Michael Welch
1987 - Eran Zahavi
1988 - Paulinho
1988 - Anthony Stokes
1989 - Brad Wanamaker
1989 - Olga Rotari
1996 - Filippo Ganna
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