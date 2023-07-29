Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Temmuz hangi burç? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Temmuz hangi burç oluyor? 29 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 29 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
29 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1919 - Nevin Akkaya
1923 - Atilla Konuk
1940 - Aytaç Yalman
1940 - Erol Demiröz
1958 - Yavuz Sepetçi
1960 - Binnur Şerbetçioğlu
1974 - Yeşim Ceren Bozoğlu
1978 - Ayşe Hatun Önal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
868 - Mehdî el-Muntazar
1883 - Benito Mussolini
1889 - Ernst Reuter
1900 - Eyvind Johnson
1905 - Dag Hammarskjöld
1921 - Chris Marker
1945 - Mircea Lucescu
1963 - Alexandra Paul
1963 - Graham Poll
1966 - Martina McBride
1981 - Fernando Alonso
1982 - Allison Mack
1984 - Wilson Palacios
1985 - Besart Berisha
1994 - Daniele Rugani
1994 - Ryo Toyama
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