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29 Temmuz hangi burç? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 09:37
29 Temmuz hangi burç? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Temmuz  hangi burç oluyor?  29 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 29 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

29 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1919 - Nevin Akkaya

1923 - Atilla Konuk

1940 - Aytaç Yalman

1940 - Erol Demiröz

1958 - Yavuz Sepetçi

1960 - Binnur Şerbetçioğlu

1974 - Yeşim Ceren Bozoğlu

1978 - Ayşe Hatun Önal

Bugün doğan yabancı ünlüler:

868 - Mehdî el-Muntazar

1883 - Benito Mussolini

1889 - Ernst Reuter

1900 - Eyvind Johnson

1905 - Dag Hammarskjöld

1921 - Chris Marker

1945 - Mircea Lucescu

1963 - Alexandra Paul

1963 - Graham Poll

1966 - Martina McBride

1981 - Fernando Alonso

1982 - Allison Mack

1984 - Wilson Palacios

1985 - Besart Berisha

1994 - Daniele Rugani

1994 - Ryo Toyama


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