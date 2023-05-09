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9 Mayıs hangi burç? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:39
9 Mayıs hangi burç? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir.  Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Mayıs hangi burç oluyor? 9 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

9 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

9 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Sinan Erdem

1934 - Asuman Arsan

1944 - Veli Küçük

1952 - Hakan Altıner

1969 - Deniz Özerman

1976 - Nazan Eckes

1979 - Esin Harvey

1984 - Berk Cankat

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1837 - Adam Opel

1895 - Richard Barthelmess

1931 - Knut Andersen

1936 - Glenda Jackson

1945 - Jupp Heynckes

1964 - Frank Pingel

1978 - Bebe

1978 - Leandro Cufré

1982 - Kim Jung-woo

1987 - Kévin Gameiro

1991 - Majlinda Kelmendi

1992 - Dan Burn

1993 - Ryosuke Yamada


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