Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Mayıs hangi burç? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Mayıs hangi burç oluyor? 9 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
9 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Sinan Erdem
1934 - Asuman Arsan
1944 - Veli Küçük
1952 - Hakan Altıner
1969 - Deniz Özerman
1976 - Nazan Eckes
1979 - Esin Harvey
1984 - Berk Cankat
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1837 - Adam Opel
1895 - Richard Barthelmess
1931 - Knut Andersen
1936 - Glenda Jackson
1945 - Jupp Heynckes
1964 - Frank Pingel
1978 - Bebe
1978 - Leandro Cufré
1982 - Kim Jung-woo
1987 - Kévin Gameiro
1991 - Majlinda Kelmendi
1992 - Dan Burn
1993 - Ryosuke Yamada
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