Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir. Çevrenden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsin. Çok düşünüyorsun. Kafana taktığın konuların ön yargıdan mı, sezgiden mi geldiğini ayırt etmelisin. Ön yargılarından kurtulmalısın.
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