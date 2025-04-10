Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Nisan 2025 - 16:28

Güncelleme: 10 Nisan 2025 - 16:28

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.



