Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınıza biraz özen gösterin sevgili akrepler. Takıntılarınız, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. Kendi dünyanıza dönün. Huzuru dış dünyada aradığınız sürece bulamayacaksınız. Gizli saklı konulardan uzak durmalısınız. Bugün biraz yalnız kalmak, meditasyon, şifa çalışmaları iyi gelecektir.
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