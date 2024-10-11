Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ekim 2024 - 16:29

Güncelleme: 11 Ekim 2024 - 16:29

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, ilişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden elinizden geldiğince korumalısınız.