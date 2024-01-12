Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Bu durum kararsızlıklarınızdan kaynaklanıyor. Hislerinizin doğruluğuna güvenin.
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