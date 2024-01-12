Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ocak 2024 - 16:58

Güncelleme: 12 Ocak 2024 - 16:58

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Bu durum kararsızlıklarınızdan kaynaklanıyor. Hislerinizin doğruluğuna güvenin.