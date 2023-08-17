Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Değer gördüğünüzü hissettiğiniz bir gün. Keskin zekanız işleri kolay bir şekilde halletmenize sebep oluyor. İnsanların ilgisini çekiyor ve güçlü hissediyorsunuz. Gelecek planlarınızı düşündükçe motivasyonunuz artıyor. Adım atmadan önce iç sesinizi dinleyin. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler var.
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