Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Temmuz Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, ekonomik anlamda geleceğinize yatırım yapabileceğiniz yeni kararlar alabilirsiniz. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi