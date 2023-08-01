Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Değer görmek ve kendinizi ifade etmek için verdiğiniz çabanın tamamen havanda su dövmek olduğunu fark edebilirsiniz sevgili akrepler. İnsanlardan değer beklemeyin. Kendi halinizde ve bu şekilde mutlu olmayı öğrenebildiğinizde daha kıymetli olacaksınız.
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