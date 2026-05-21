Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün Ay'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte hayattaki duruşunuz, sorumluluklarınız ve toplumsal statünüz ön plana çıkıyor. Merkür ve Satürn arasındaki olumlu etkileşim ise finansal ve duygusal krizleri çözme kabiliyetinizi artırıyor. Ruhsal dönüşüm ve şifa çalışmalarına yönelmek, zihinsel olarak kendinizi çok daha dirençli ve kararlı hissetmenizi sağlayacaktır.

Kariyer:

Kariyerinizde zirveye oynayacağınız, başarılarınızla adınızdan söz ettireceğiniz bir cuma günü. Ortaklaşa yürütülen bütçeler, krediler veya yatırımlar konusunda kalıcı sözleşmelere imza atabilirsiniz. Finansal planlamalarınızda en ufak ayrıntı bile büyük kazançlar getirebilir. İş dünyasında geçmişte kurduğunuz güçlü bağlar, üst yönetimden büyük destekler almanıza vesile olacaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde yüzeysellikten uzak, tamamen güvene ve sadakate dayalı paylaşımlar arayacaksınız. Partnerinizle geleceğinizi garanti altına alacak ciddi kararlar vermeniz olası. Yalnız Akrepler için iş ortamında veya prestijli bir organizasyonda karşılaşacakları, gizemli çekiciliğinin arkasında sarsılmaz bir kararlılık ve ciddiyet barındıran biriyle yolları kesişebilir.