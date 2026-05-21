Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu
21.05.2026 16:05:00
Astrolog Ecehan Yücesoy
Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız ve iş ortamınız ön planda olacak sevgili Balıklar. Bedeninizi çok fazla yormamaya, beslenme ve uyku düzeninizde şifalandırıcı alışkanlıklar edinmeye özen göstermelisiniz. Merkür'ün kökleriniz ve aileniz alanından burcunuzdaki Satürn’e yaptığı olumlu açı, aile içi geçmiş mevzuları olgunlukla çözmenize ve yuvanızda kalıcı bir huzur inşa etmenize yardım ediyor.

Kariyer:

Çalışma hayatınızda üretkenliğin ve verimliliğin zirve yapacağı bir cuma günü. Evinizden yürüttüğünüz projelerde veya gayrimenkul odaklı yatırımlarınızda uzun vadeli kazançlar elde edebilirsiniz. İş sözleşmelerinde hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan, geleceğinizi güvence altına alacak adımlar atmalısınız. İş birlikleriniz ve bağlantılarınız sayesinde iş yükünüzü hafifletme şansınız var.

İlişki:

İlişkilerde bugün aidiyet duygusu, şefkat ve korumacılık ön planda olacak. Partnerinizle evinizde baş başa kalmak, ailevi konuları netleştirmek veya evlilik yolunda ciddi adımlar atmak adına gökyüzü oldukça destekleyici. Yalnız Balıklar için aile büyüklerinin vesilesiyle tanışılacak, sarsılmaz bir güven veren ve yuva kurma niyetinde olan ciddi bir adayın ortaya çıkması söz konusu olabilir.

