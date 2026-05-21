Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün sosyal hayatınızın, arkadaşlık bağlarınızın ve dahil olduğunuz toplulukların canlandığı bir gün. Ay'ın Aslan burcundaki seyri size neşe katarken, Merkür ve Satürn arasındaki kalıcı bağ hayata bakış açınızı, inançlarınızı ve vizyonunuzu daha derin ve bilge bir seviyeye taşıyor. Uzun vadeli eğitim veya seyahat planları yapmak için harika bir zamandasınız.

Kariyer:

Uluslararası işler, medya, yayıncılık veya ticaretle uğraşan Teraziler için uzun soluklu ve resmi anlaşmaların gündeme gelebileceği bir cuma. Projelerinizi geniş kitlelere ulaştırırken tüm hukuki ve ticari ayrıntıları incelikle yönetmelisiniz. Uzaklardaki iş bağlantılarınız ve profesyonel insan ilişkileriniz, geleceğinizi güvence altına alacak kalıcı iş kapıları açabilir.

İlişki:

İlişkilerde sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Partnerinizle birlikte bir vizyon geliştirmek, ortak hedefler koymak aranızdaki bağı entelektüel olarak da güçlendirecektir. Yalnız Teraziler için farklı bir şehirden veya eğitim ortamından tanışacakları, olgunluğuyla güven veren ve ufuklarını açan bir adayın varlığı öne çıkabilir.