Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Cuma Aslan Burcu Yorumu

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Günlük Yaşam:

Ay bugün resmi olarak burcunuza geçiş yapıyor sevgili Aslanlar! Kendinizi enerjik, göz alıcı ve lider ruhlu hissedeceğiniz, haftanın en şanslı günündesiniz. Merkür'ün Satürn ile kurduğu olumlu köprü ise sosyal çevrenizdeki dostluklarınızı ve geleceğe dair umutlarınızı daha gerçekçi, kalıcı ve disiplinli bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanıyor.

Kariyer:

İş hayatınızda inisiyatif almanın, projelerinizle sahneye çıkmanın ve otoritenizi kanıtlamanın tam zamanı. Kolektif çalışmalarda ve ekip projelerinde fikirlerinizle yön gösterici olacaksınız. Planlamalarınızda hiçbir ayrıntıyı atlamadan uzun vadeli hedeflere odaklanmanız, üstlerinizin takdirini getirecektir. Geniş iş çevreniz ve bağlantılarınız sayesinde önemli bir kariyer fırsatı kapınızı çalabilir.

İlişki:

Aşk hayatınızda çekim gücünüzün doruğa ulaştığı bir gün. Partnerinizle olan ilişkinizde hem neşeli hem de birbirinize olan aidiyetinizi perçinleyecek ciddi paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Yalnız Aslanlar için dahil oldukları sosyal sorumluluk projelerinde, derneklerde ya da arkadaş ortamlarında uzun soluklu bir birlikteliğe adım atacakları o özel kişiyle karşılaşma olasılığı çok yüksek.