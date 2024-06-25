Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Çocuklarınızla alakalı pozitifin gelişmelerin olabileceği bir gün.
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