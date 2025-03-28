Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İş hayatınızda yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem vermeniz gereken işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor.
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