Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mart 2025 - 16:10

Güncelleme: 06 Mart 2025 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.