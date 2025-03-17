Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen burcu:
Birkaç gündür sabit fikirli olmanızın öncelikle size ne kadar zarar verdiğini görmüş olmalısınız. Sağlık sorunlarınızdan kurtulmak ve hayatı daha huzurlu yaşamak istiyorsanız hırslarınızı biraz dengelemelisiniz. Sevilme ihtiyacınızı fark edin, önce kendinizi sevin.
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