Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün enerjiniz çok yüksek sevgili aslanlar. Cesaret gerektiren konularda rahatlıkla girişim yapabilirsiniz. Ön planda olduğunuz, kendinizi kararrlı bir şekilde ifade ettiğiniz bir gün. Eğitim ve ticari konularda şansınız açık. Kendinize güveniyorsunuz, güvenmekte de haklısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!