Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün bitirmek istediğiniz konuların üzerinde durabilirsiniz sevgili aslanlar. Birikmiş işlerinizi halledin. Gelecek planlarınızı yaparken arınmış bir enerjiyle adım atmanız gerekiyor. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.
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