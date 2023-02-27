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Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Enerjinizin fazlasıyla düşük olduğu bu günler duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Kazalara, kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun. Saf niyetiniz herkes tarafından anlaşılmayabilir, insanların sizi kullanmasına müsaade etmeyin.



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