Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Ay'ın su grubunuzdan Akrep burcuna geçişiyle birlikte hayata çok daha iyimser, felsefi, derin ve geniş bir pencereden bakmaya başlayacaksınız sevgili Balıklar. Merkür’ün ev ve aile alanınızdaki şanslı etkileşimi, yuvanıza ait köklü sorunları sarsılmaz bir şekilde çözmenizi sağlarken, aile büyükleriyle yapacağınız konuşmalardan yana şanslı etkiler taşıyor.

Kariyer:

Kariyerinizde kendinizi çok net ifade edebileceğiniz, sanatsal veya entelektüel faaliyetleriniz sayesinde mesleki alanda büyük bir itibar kazanacağınız bir gün. Projelerinizin maliyet ve teknik boyutundaki her ayrıntı detayını titizlikle yöneteceksiniz. İş dünyasındaki geniş çevreniz ve geçmişteki güçlü iş birlikleriniz, uluslararası kulvarda yeni resmi kapılar açabilir.

İlişki:

İlişkilerinizde partnerinizle sadece bugünü yaşamakla kalmayıp, ortak bir aile ve gelecek vizyonu geliştirmek isteyeceksiniz. Birlikte çıkılacak bir yolculuk aranızdaki entelektüel ve duygusal bağları kökleştirecektir. Yalnız Balıklar için farklı bir şehirde veya eğitim ortamında tanışacakları, dürüstlüğü ve sarsılmaz karakteriyle kendilerine güven aşılayacak biriyle kalıcı bir çekim başlayabilir.