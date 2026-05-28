Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Cuma Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

28.05.2026 15:43:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Günlük Yaşam:

Ay'ın karşıt burcunuz olan Akrep'teki güçlü seyri, cuma günü boyunca odağınızı tamamen ikili ilişkilere, ortaklıklara ve hayattaki dengeleri korumaya yönlendiriyor. Karşınızdaki insanların taleplerini yönetirken sarsılmaz sakinliğinizi korumak faydanıza olacaktır. Merkür'ün finansal alanınızdaki olumlu açısı, bütçenizi büyütecek güzel haberleri beraberinde getirebilir.

Kariyer:

Kariyerinizde ticari anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklı ortaklık faaliyetleri açısından çok şanslı bir dönemeçtesiniz. Yeni bir projeye imza atmadan önce metinlerdeki her bir ayrıntı basamağını titizlikle incelemeniz yararınıza olacaktır. Geniş iş çevreniz ve geçmiş iş birlikleriniz sayesinde, gelirlerinizi uzun vadeli olarak artırabileceğiniz karlı iş kapıları aralanabilir.

İlişki:

Evliliğinizde veya uzun süreli birlikteliğinizde partnerinizle olan paylaşımlarınızda tutku, sadakat ve sahiplenme duygusu öne çıkıyor. Birlikte geleceğe yönelik maddi veya manevi kararlar alabilirsiniz. Yalnız Boğalar için hayatlarına sadece gelip geçici heyecanlar getirecek değil, sarsılmaz bir güven sunabilecek ciddi insanlara karşı çekim hissedecekleri bir gün.

 

