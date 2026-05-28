Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

28.05.2026 15:43:00
Astrolog Ecehan Yücesoy
Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Günlük Yaşam:

Haftanın bu son iş gününde Ay’ın Akrep burcundaki seyri, odağınızı tamamen finansal kaynaklarınıza, ortaklaşa ödemelere, banka ve vergi süreçlerine yönlendiriyor sevgili Koçlar. Merkür’ün yapacağı olumlu açı sayesinde, zihninizdeki fikirleri yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle paylaşmak, kısa seyahatler planlamak adına kendinizi çok şanslı ve dinamik hissedebilirsiniz.

Kariyer:

Kariyerinizde yatırımlar, sponsorluklar veya bütçe yapılandırmaları konusunda stratejik adımlar atma zamanı. İş süreçlerinizdeki hiçbir mali ayrıntı unsurunu gözden kaçırmadan, planlı bir şekilde ilerlemelisiniz. İş dünyasında geçmişte kurduğunuz güçlü insan ilişkileri ve oluşturduğunuz sarsılmaz profesyonel bağlar, yeni ve karlı projelerin resmi olarak önünüze gelmesini kolaylaştıracaktır.

İlişki:

İlişkilerinizde duygusal paylaşımların derinleştiği, yüzeysel sorunların yerini sarsılmaz bir bağlılık arayışına bıraktığı bir Cuma günündesiniz. Partnerinizle aranızdaki güveni tazeleyecek derin konuşmalar yapabilirsiniz. Yalnız Koçlar için zihinsel olarak kendilerini büyüleyecek, gizemli ve karizmatik duruşuyla güven veren yeni bir adayla kadersel bağlar kurulabilir.

 

