Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenize olan desteğiniz insanların size daha çok yaklaşmasına sebep olacak. Arkadaş çevrenizle olan bağlarınızın güçleneceği bir gün. Yardımsever yapınız birçok insana ilham veriyor. Bugün zihinsel olarak biraz dağınık hissedebilirseniz. Hislerinizi yazıya dökmek veya ilham gerektiren konular için uygun bir gündesiniz. oluşmaktadır
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- 'Murat komiser'in son hali şoke etti
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti