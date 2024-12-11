Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacındasınız. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı dengeleyememek strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Maddi konular ve kariyerle alakalı veriminizin arttığı günlerdesiniz.
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