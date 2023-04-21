Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı iş hayatınız açısından olumlu etkiler barındırıyor. Önemli işlerinizi öğlene kadar halledebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Fazla eleştirel tavırlarınız ilişkilerin kopmasına sebep olabilir.
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