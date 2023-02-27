Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Zihinsel yorgunluğunuz bu aralar sağlığınıza yansıyabilir. Telaş yapmayın. Birçok konuyu aynı anda düşünmek ve halletmeye çalışmak yerine sıralama yapın, öncelik sıranızı belirleyin. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; herkes sizin gibi detay düşünemiyor olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- 'Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik'
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti