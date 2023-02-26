Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 21:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 21:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Günün ilk yarısı ilişkiler konusunda biraz zorlanabilirsiniz sevgili akrepler. Orta yolu bulmak biraz zor olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren sağlık konuları tetiklenebilir. Bugün yeni bir şeylere başlamak yerine ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Eksik kalan işlerinizi tamamlayın.



