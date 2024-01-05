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Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:28

Başak burcu ve yükselen başak burcu :

Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı görüyor olmanız özgüveninizi tamamen zedeliyor. Daha sabırlı olmanız lazım. Sağlık konularında yeteri kadar araştırma yapmadan adım atmayın. Çok iyi tanımadığınız insanlara verdiğiniz taviz bugün hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.



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