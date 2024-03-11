Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken ufak tefek aksilikler canınızı sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerleyin çünkü yok saydığınız konular ilerde tekrar karşınıza çıkacaktır. Bugün bir yerden başlayın, kafanızın içindeki birikmiş dosyaları yavaş yavaş kapatın. Daha huzurlu hissedeceksiniz.
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