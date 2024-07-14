Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.
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