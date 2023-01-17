Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmalısınız. Ticari ilişkilerinizde gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olmalısınız. Aksi takdirde sonradan canınız sıkılabilir.
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