Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ekim 2024 - 16:05

Güncelleme: 01 Ekim 2024 - 16:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken günlerdesiniz. Düzen değişikliği yapmak isteyebilirsiniz, bugün çok uygun olmayabilir. İş yerinizde kişisel ilişkilerinizde verdiğiniz tavizi biraz azaltmanız ve insanlara bir sınır koymanız gerekiyor.