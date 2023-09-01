Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Eylül Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğalar, hayatınıza düzen getirmeye çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar da üstünüze geldikçe sabrınız zorlanıyor. Sağlığınızı kontrol ettirin, biraz iç dünyanıza çekilmek iyi gelebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir mafya üyesi anlatıyor...
- Reçete ve raporlar için yeni düzenleme
- Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu
- Merkez Bankası'ndan 10 puanlık faiz artışı
- Türkiye'nin ünlü plajı 'otele' döndü
- Marmara için sağanak alarmı
- Cumhuriyet'te yeni görevlendirmeler
- KKM'nin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı
- Siyasilerden sert tepki
- İşte rakipler ve maç tarihleri...