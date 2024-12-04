Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından mücadele ile geçen bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmeler ve başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Biri hukuk devleti mi dedi?