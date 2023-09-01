Dünyanın dört bir yanından 'Süper Mavi Ay' manzaraları

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2023 Cuma, 14:14
<p><em>30-31 Ağustos 2023</em> tarihlerinde Ay'ın üç farklı görsel formunu gözlemleme fırsatımız oldu; sırasıyla <strong>dolunay</strong>, <strong>süper ay</strong> ve son olarak da <strong>mavi ay</strong> izleyicilere gökyüzünde müthiş bir görsel şölen yaşattı.</p> <p><em>Atina, Yunanistan</em></p>

30-31 Ağustos 2023 tarihlerinde Ay'ın üç farklı görsel formunu gözlemleme fırsatımız oldu; sırasıyla dolunay, süper ay ve son olarak da mavi ay izleyicilere gökyüzünde müthiş bir görsel şölen yaşattı.

Atina, Yunanistan

<p><strong>SÜPER AY NEDİR?</strong></p> <p>Ay, gezegenimizin etrafında eliptik bir yörüngede dolanır ve bazen Dünya'ya en yakın <strong>(perigee/yerberi)</strong>, bazen de en uzak noktadan<strong> (apogee/yeröte)</strong> geçer. </p> <p><em>Atina, Yunanistan</em></p>

SÜPER AY NEDİR?

Ay, gezegenimizin etrafında eliptik bir yörüngede dolanır ve bazen Dünya'ya en yakın (perigee/yerberi), bazen de en uzak noktadan (apogee/yeröte) geçer. 

Atina, Yunanistan

Player Alanı
<p>Ay'ın, dolunay dönemlerinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya <strong>"Süper Ay"</strong> denir. </p> <p><em>Rio de Janeiro, Brezilya</em></p>

Ay'ın, dolunay dönemlerinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya "Süper Ay" denir. 

Rio de Janeiro, Brezilya

<p>Bu olay sırasında dolunay bize normalden biraz daha yakın olduğu için daha büyük ve parlak görünür.</p> <p><em>Cape Town, Güney Afrika</em></p>

Bu olay sırasında dolunay bize normalden biraz daha yakın olduğu için daha büyük ve parlak görünür.

Cape Town, Güney Afrika

<p>Yılda <strong>üç ila dört kez</strong> rastlanılan Süper Ay dönemlerinde Ay, Dünya'ya en uzak olduğu zamana göre yaklaşık <strong>yüzde 14 daha büyük</strong> görünür. </p> <p><em>Doha, Katar</em></p>

Yılda üç ila dört kez rastlanılan Süper Ay dönemlerinde Ay, Dünya'ya en uzak olduğu zamana göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünür. 

Doha, Katar

<p><strong>MAVİ AY NEDİR?</strong></p> <p>Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan aya <strong>"Mavi Ay"</strong> denir. Bu ayın mavi bir görünüme sahip olacağı anlamına gelmemektedir.</p> <p><em>Havana, Küba</em></p>

MAVİ AY NEDİR?

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan aya "Mavi Ay" denir. Bu ayın mavi bir görünüme sahip olacağı anlamına gelmemektedir.

Havana, Küba

<p>Tüm dolunayların yaklaşık <strong>yüzde 25</strong>'i süper aydır, ancak dolunayların yalnızca <strong>yüzde 3</strong>'ü mavi aydır.</p>

Tüm dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper aydır, ancak dolunayların yalnızca yüzde 3'ü mavi aydır.

<p>Süper mavi aylar arasındaki süre oldukça düzensizdir, <strong>20 yıla kadar</strong> çıkabilir, ancak genel olarak<strong> ortalaması 10 yıldır. </strong></p> <p><em>İsrail</em></p>

Süper mavi aylar arasındaki süre oldukça düzensizdir, 20 yıla kadar çıkabilir, ancak genel olarak ortalaması 10 yıldır. 

İsrail

<p>Bir sonraki süper mavi ayların yaklaşık <strong>14 sene</strong> sonra, <strong>Ocak ve Mart 2037</strong>'de görünmesi beklenmektedir...</p> <p><em>Galata Kulesi, İstanbul</em></p>

Bir sonraki süper mavi ayların yaklaşık 14 sene sonra, Ocak ve Mart 2037'de görünmesi beklenmektedir...

Galata Kulesi, İstanbul

<p><em>İtalya</em></p>

İtalya

<p><em>Moskova, Rusya</em></p>

Moskova, Rusya

<p><em>Moskova, Rusya</em></p>

Moskova, Rusya

<p><em>New York, ABD</em></p>

New York, ABD

<p><em>New York, ABD</em></p>

New York, ABD

<p><em>Nicosia, GKRY</em></p>

Nicosia, GKRY

<p><em>Rabat, Fas</em></p>

Rabat, Fas

<p><em>Toronto, Kanada</em></p>

Toronto, Kanada

<p><em>Ulan Batur, Moğolistan</em></p>

Ulan Batur, Moğolistan

<p><em>Uruguay</em></p>

Uruguay

<p><em>Zaragoza, İspanya</em></p>

Zaragoza, İspanya

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