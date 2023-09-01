Dünyanın dört bir yanından 'Süper Mavi Ay' manzaraları
30-31 Ağustos 2023 tarihlerinde Ay'ın üç farklı görsel formunu gözlemleme fırsatımız oldu; sırasıyla dolunay, süper ay ve son olarak da mavi ay izleyicilere gökyüzünde müthiş bir görsel şölen yaşattı.
Atina, Yunanistan
SÜPER AY NEDİR?
Ay, gezegenimizin etrafında eliptik bir yörüngede dolanır ve bazen Dünya'ya en yakın (perigee/yerberi), bazen de en uzak noktadan (apogee/yeröte) geçer.
Atina, Yunanistan
Ay'ın, dolunay dönemlerinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya "Süper Ay" denir.
Rio de Janeiro, Brezilya
Bu olay sırasında dolunay bize normalden biraz daha yakın olduğu için daha büyük ve parlak görünür.
Cape Town, Güney Afrika
Yılda üç ila dört kez rastlanılan Süper Ay dönemlerinde Ay, Dünya'ya en uzak olduğu zamana göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünür.
Doha, Katar
MAVİ AY NEDİR?
Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan aya "Mavi Ay" denir. Bu ayın mavi bir görünüme sahip olacağı anlamına gelmemektedir.
Havana, Küba
Tüm dolunayların yaklaşık yüzde 25'i süper aydır, ancak dolunayların yalnızca yüzde 3'ü mavi aydır.
Süper mavi aylar arasındaki süre oldukça düzensizdir, 20 yıla kadar çıkabilir, ancak genel olarak ortalaması 10 yıldır.
İsrail
Bir sonraki süper mavi ayların yaklaşık 14 sene sonra, Ocak ve Mart 2037'de görünmesi beklenmektedir...
Galata Kulesi, İstanbul
İtalya
Moskova, Rusya
Moskova, Rusya
New York, ABD
New York, ABD
Nicosia, GKRY
Rabat, Fas
Toronto, Kanada
Ulan Batur, Moğolistan
Uruguay
Zaragoza, İspanya
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