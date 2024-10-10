Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Kararsızlıklarınız ve değişken tavırlarınız insanları sizden uzaklaştırıyor, sözlerinize dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sadece düşünmekle kalıyorsunuz. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız. Sinirlerinize hakim olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!