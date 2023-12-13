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Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Aralık 2023 - 17:14

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

Sevgili hayatınızda kaos ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ne yöne gideceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Gereksiz harcamalar yapmayın, düşüncesizce risk almayın, Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. 



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