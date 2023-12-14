Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.
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