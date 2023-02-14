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Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün sinir sisteminiz çok hassas sevgili ikizler.. Sakinlikle sorunları çözebilirsiniz, aceleci ve kararsız tavırlarınız her şeyi bozuyor. Bilgiyi doğru şekilde ve sakinlikle kullanabilmeniz önemli. Sağlığınızı her şeyin önünde tutmalısınız. Hukuki konularla alakalı haber alabilirsiniz.




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