Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, ilgi alanlarınıza zaman ayırın. Sorumluluklarınızdan biraz sıyrılmak ve kafanızı boşaltmak için kaçabileceğiniz alanlar yaratmanız gerekiyor. Konuların üzerine gitmek bugün mantıklı olmayabilir. Biraz durup kendinizi dinleyin. Ne istediğinize karar verin.
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