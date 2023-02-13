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Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:00

İkizler ve yükselen ikizler:

Sevgili ikizler, bugün ikili ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. İşleriniz hızlanmaya ve belirsizlikler netleşmeye başlıyor. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Bugün ilişkilerinizde orta yolu bulmanız biraz zor olsa da pozitif bir tavır sergilerseniz işler kolaylaşacak. Aceleci davranmayın.




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