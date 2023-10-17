Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ekim 2023 - 16:50

Güncelleme: 17 Ekim 2023 - 16:50

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

Yakın gördüğünüz kişilerle aranızda çıkan anlaşmazlıklar kendi huzurunuz için bu kişilerle aranıza mesafe koymanızı gerektiriyor. Biraz yalnız kalıp düşündüğünüzde yok yere kalp kırdığınızı anlayabileceksiniz.