Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
Yakın gördüğünüz kişilerle aranızda çıkan anlaşmazlıklar kendi huzurunuz için bu kişilerle aranıza mesafe koymanızı gerektiriyor. Biraz yalnız kalıp düşündüğünüzde yok yere kalp kırdığınızı anlayabileceksiniz.
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