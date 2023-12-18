Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Aralık 2023 - 17:45

Güncelleme: 18 Aralık 2023 - 17:45

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.