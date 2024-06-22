Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Haziran 2024 - 15:57

Güncelleme: 22 Haziran 2024 - 15:57

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.