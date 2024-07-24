Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.
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