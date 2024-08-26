Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ağustos Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu:
Bugün kafanızda çeşit çeşit fikirler var sevgili ikizler. İşlerinizi planlamazsanız sinirleriniz daha fazla yıpranabilir. Eğitim, ticaret ve yakın çevrenizle alakalı konuların gündemde olacağı bir gün. İlişkilerde haklılık tartışmasına girmemeye çalışın.
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